Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance im Fokus
|
28.01.2026 12:26:58
Zurückhaltung in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittwochmittag
Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,93 Prozent leichter bei 8 077,36 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,460 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,692 Prozent auf 8 096,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 152,82 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 112,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 055,36 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0,654 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der CAC 40 auf 8 103,58 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 216,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 897,37 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,44 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten registriert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 84 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 290,253 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
CAC 40-Fundamentaldaten
2026 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
