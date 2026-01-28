Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Index-Performance im Fokus 28.01.2026 12:26:58

Zurückhaltung in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittwochmittag

Der CAC 40 gibt sich am Mittwoch schwächer.

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,93 Prozent leichter bei 8 077,36 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,460 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,692 Prozent auf 8 096,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 152,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 112,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 055,36 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0,654 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der CAC 40 auf 8 103,58 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 216,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 897,37 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,44 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten registriert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 84 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 290,253 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

12:35 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,54 -0,51% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 548,90 1,52% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 53,52 -2,83% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,18 0,53% Stellantis
Worldline SA 1,44 0,56% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 071,36 0,06%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

