Zurückhaltung in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Mittag

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,13 Prozent tiefer bei 8 036,89 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,392 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,619 Prozent auf 7 997,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8 047,69 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7 986,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 038,57 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7 897,19 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 613,82 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 109,79 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,93 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 232,421 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at