Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance
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14.09.2026 12:26:51
Zurückhaltung in Paris: So performt der CAC 40 aktuell
Am Montag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,75 Prozent tiefer bei 8 118,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,576 Prozent leichter bei 8 132,63 Punkten, nach 8 179,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 165,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 103,29 Zählern.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 636,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 8 350,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 825,24 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,940 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 43 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,284 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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