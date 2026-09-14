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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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CAC 40-Performance 14.09.2026 12:26:51

Zurückhaltung in Paris: So performt der CAC 40 aktuell

Zurückhaltung in Paris: So performt der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 zeigt sich am Montagmittag mit negativen Notierungen.

Am Montag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,75 Prozent tiefer bei 8 118,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,576 Prozent leichter bei 8 132,63 Punkten, nach 8 179,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 165,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 103,29 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 636,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 8 350,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 825,24 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,940 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 43 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,284 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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