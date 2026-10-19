Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt die Montagssitzung im Minus

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Am Montag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,95 Prozent tiefer bei 6 494,87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,006 Prozent leichter bei 6 556,91 Punkten, nach 6 557,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 557,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 485,90 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 6 798,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der ATX-Kurs 6 364,91 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 4 578,37 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,36 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Palfinger (+ 0,73 Prozent auf 27,45 EUR), OMV (+ 0,47 Prozent auf 74,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,46 Prozent auf 21,75 EUR), Verbund (+ 0,22 Prozent auf 66,85 EUR) und Wienerberger (+ 0,12 Prozent auf 16,06 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil BAWAG (-2,32 Prozent auf 164,40 EUR), Raiffeisen (-1,66 Prozent auf 56,15 EUR), STRABAG SE (-1,48 Prozent auf 99,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,38 Prozent auf 171,80 EUR) und Andritz (-1,36 Prozent auf 80,00 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 22 142 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,768 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,22 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at