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06.07.2026 09:28:54
Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent schwächer bei 6 560,16 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 182,436 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 565,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6 565,92 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 570,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 544,06 Punkten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der ATX bei 6 084,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der ATX einen Stand von 5 457,38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 4 384,34 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22,58 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,63 Prozent auf 24,15 EUR), Palfinger (+ 0,61 Prozent auf 33,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,44 Prozent auf 18,08 EUR), Erste Group Bank (+ 0,34 Prozent auf 118,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,31 Prozent auf 32,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-2,52 Prozent auf 197,40 EUR), Lenzing (-1,17 Prozent auf 25,25 EUR), Andritz (-0,80 Prozent auf 74,40 EUR), PORR (-0,55 Prozent auf 45,50 EUR) und DO (-0,45 Prozent auf 221,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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