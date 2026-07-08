Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,61 Prozent auf 6 448,53 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 182,744 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,017 Prozent höher bei 6 489,31 Punkten in den Handel, nach 6 488,23 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 489,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 432,40 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,79 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 08.06.2026, den Stand von 6 005,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 665,08 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 4 410,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,49 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 2,45 Prozent auf 58,50 EUR), OMV (+ 2,02 Prozent auf 58,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,51 Prozent auf 30,35 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,60 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 29,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil DO (-2,30 Prozent auf 212,00 EUR), Palfinger (-2,00 Prozent auf 31,90 EUR), Erste Group Bank (-1,60 Prozent auf 116,50 EUR), voestalpine (-1,58 Prozent auf 42,24 EUR) und UNIQA Insurance (-1,55 Prozent auf 17,80 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 51 933 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46,181 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,99 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at