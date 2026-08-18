Zurückhaltung in Wien: ATX fällt mittags

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 6 676,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 187,776 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,035 Prozent auf 6 699,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 701,69 Punkten am Vortag.

Bei 6 711,41 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 637,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 364,91 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Wert von 5 874,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 779,38 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,76 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 780,42 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 1,51 Prozent auf 67,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,87 Prozent auf 69,90 EUR), voestalpine (+ 0,84 Prozent auf 45,64 EUR), EVN (+ 0,72 Prozent auf 28,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,51 Prozent auf 29,45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-8,18 Prozent auf 159,40 EUR), Andritz (-1,11 Prozent auf 80,00 EUR), Erste Group Bank (-0,57 Prozent auf 121,60 EUR), Wienerberger (-0,55 Prozent auf 19,97 EUR) und STRABAG SE (-0,48 Prozent auf 83,30 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 213 956 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at