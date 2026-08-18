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ATX im Fokus 18.08.2026 12:26:47

Zurückhaltung in Wien: ATX fällt mittags

Zurückhaltung in Wien: ATX fällt mittags

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 6 676,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 187,776 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,035 Prozent auf 6 699,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 701,69 Punkten am Vortag.

Bei 6 711,41 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 637,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 364,91 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Wert von 5 874,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 779,38 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,76 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 780,42 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 1,51 Prozent auf 67,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,87 Prozent auf 69,90 EUR), voestalpine (+ 0,84 Prozent auf 45,64 EUR), EVN (+ 0,72 Prozent auf 28,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,51 Prozent auf 29,45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-8,18 Prozent auf 159,40 EUR), Andritz (-1,11 Prozent auf 80,00 EUR), Erste Group Bank (-0,57 Prozent auf 121,60 EUR), Wienerberger (-0,55 Prozent auf 19,97 EUR) und STRABAG SE (-0,48 Prozent auf 83,30 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 213 956 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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