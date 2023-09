Zurückhaltung in Wien: ATX fällt zum Handelsende

Am Dienstag beendete der ATX den Handel nahezu unverändert (minus 0,68 Prozent) bei 3 116,46 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 107,673 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,041 Prozent fester bei 3 139,22 Punkten, nach 3 137,93 Punkten am Vortag.

Bei 3 139,22 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 091,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 3 098,91 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 26.06.2023, den Wert von 3 076,68 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 26.09.2022, bei 2 721,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Minus von 1,37 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 016,51 Zähler.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit DO (+ 1,78 Prozent auf 102,80 EUR), Telekom Austria (+ 1,09 Prozent auf 6,52 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,47 Prozent auf 127,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,40 Prozent auf 7,60 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,19 Prozent auf 26,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-2,81 Prozent auf 27,70 EUR), BAWAG (-2,35 Prozent auf 42,42 EUR), Verbund (-1,44 Prozent auf 78,60 EUR), Andritz (-1,01 Prozent auf 47,22 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,92 Prozent auf 53,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 520 467 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 27,515 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at