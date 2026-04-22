Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Index-Performance im Fokus
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22.04.2026 17:59:04
Zurückhaltung in Wien: ATX fällt zum Handelsende
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,73 Prozent schwächer bei 5 809,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 167,798 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,079 Prozent stärker bei 5 856,99 Punkten in den Handel, nach 5 852,36 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 796,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 898,11 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,47 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 5 194,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wurde der ATX mit 5 544,90 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der ATX-Kurs bei 3 922,66 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,56 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 5,34 Prozent auf 37,45 EUR), Verbund (+ 1,58 Prozent auf 64,10 EUR), voestalpine (+ 1,07 Prozent auf 43,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,01 Prozent auf 35,10 EUR) und EVN (+ 0,53 Prozent auf 28,25 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen BAWAG (-2,46 Prozent auf 150,90 EUR), Palfinger (-2,01 Prozent auf 36,60 EUR), UNIQA Insurance (-1,62 Prozent auf 15,78 EUR), STRABAG SE (-1,60 Prozent auf 86,20 EUR) und Wienerberger (-1,27 Prozent auf 24,92 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 337 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,783 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,64 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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