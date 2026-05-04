voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Kursentwicklung im Fokus
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04.05.2026 17:58:38
Zurückhaltung in Wien: ATX fällt zum Handelsende
Zum Handelsschluss notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,00 Prozent leichter bei 5 736,62 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 165,348 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,011 Prozent höher bei 5 795,34 Punkten, nach 5 794,70 Punkten am Vortag.
Bei 5 849,61 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 721,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der ATX mit 5 457,38 Punkten gehandelt. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.02.2026, den Wert von 5 748,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 4 120,05 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,19 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,05 Prozent auf 97,60 EUR), Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 23,55 EUR), OMV (+ 1,16 Prozent auf 60,85 EUR), CA Immobilien (+ 1,10 Prozent auf 27,50 EUR) und Andritz (+ 0,69 Prozent auf 72,80 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil voestalpine (-4,05 Prozent auf 42,12 EUR), Raiffeisen (-3,15 Prozent auf 44,94 EUR), DO (-3,12 Prozent auf 167,60 EUR), Verbund (-2,57 Prozent auf 62,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,44 Prozent auf 36,05 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 378 116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,588 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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