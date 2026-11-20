Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Am Freitag gibt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 1,68 Prozent auf 6 271,79 Punkte nach. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,471 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,065 Prozent tiefer bei 6 374,95 Punkten, nach 6 379,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 374,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 259,24 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 5,76 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der ATX noch bei 6 452,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der ATX mit 6 567,24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der ATX 4 819,93 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,19 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 2,20 Prozent auf 18,60 EUR), Verbund (+ 0,51 Prozent auf 69,25 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 32,00 EUR), Vienna Insurance (-0,40 Prozent auf 74,70 EUR) und EVN (-0,49 Prozent auf 30,35 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-7,54 Prozent auf 105,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,24 Prozent auf 69,10 EUR), Lenzing (-3,23 Prozent auf 9,89 EUR), Andritz (-2,59 Prozent auf 78,90 EUR) und Raiffeisen (-2,10 Prozent auf 58,30 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 62 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,312 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at