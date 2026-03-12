Zurückhaltung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein

Um 12:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,31 Prozent leichter bei 5 363,09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 159,958 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,022 Prozent schwächer bei 5 433,20 Punkten, nach 5 434,40 Punkten am Vortag.

Bei 5 337,26 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 433,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,880 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der ATX mit 5 704,88 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, notierte der ATX bei 5 103,16 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 4 200,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,212 Prozent aufwärts. 5 856,94 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 1,34 Prozent auf 64,50 EUR), CPI Europe (+ 0,70 Prozent auf 15,85 EUR), EVN (+ 0,55 Prozent auf 27,50 EUR), Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 22,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,16 Prozent auf 24,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Andritz (-3,17 Prozent auf 65,75 EUR), Vienna Insurance (-3,14 Prozent auf 61,70 EUR), PORR (-2,85 Prozent auf 37,45 EUR), DO (-2,38 Prozent auf 180,60 EUR) und Österreichische Post (-2,23 Prozent auf 32,95 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 103 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 37,573 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent, die höchste im Index.

