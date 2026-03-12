Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Performance im Fokus
|
12.03.2026 12:27:06
Zurückhaltung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein
Um 12:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,31 Prozent leichter bei 5 363,09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 159,958 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,022 Prozent schwächer bei 5 433,20 Punkten, nach 5 434,40 Punkten am Vortag.
Bei 5 337,26 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 433,20 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,880 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der ATX mit 5 704,88 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, notierte der ATX bei 5 103,16 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 4 200,02 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,212 Prozent aufwärts. 5 856,94 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 1,34 Prozent auf 64,50 EUR), CPI Europe (+ 0,70 Prozent auf 15,85 EUR), EVN (+ 0,55 Prozent auf 27,50 EUR), Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 22,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,16 Prozent auf 24,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Andritz (-3,17 Prozent auf 65,75 EUR), Vienna Insurance (-3,14 Prozent auf 61,70 EUR), PORR (-2,85 Prozent auf 37,45 EUR), DO (-2,38 Prozent auf 180,60 EUR) und Österreichische Post (-2,23 Prozent auf 32,95 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 103 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 37,573 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verbund AG
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX aktuell: ATX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime gibt nach (finanzen.at)
|
12.03.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)