Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 12.03.2026 12:27:06

Zurückhaltung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein

Mit dem ATX geht es heute abwärts.

Um 12:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,31 Prozent leichter bei 5 363,09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 159,958 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,022 Prozent schwächer bei 5 433,20 Punkten, nach 5 434,40 Punkten am Vortag.

Bei 5 337,26 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 433,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,880 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der ATX mit 5 704,88 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, notierte der ATX bei 5 103,16 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 4 200,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,212 Prozent aufwärts. 5 856,94 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 1,34 Prozent auf 64,50 EUR), CPI Europe (+ 0,70 Prozent auf 15,85 EUR), EVN (+ 0,55 Prozent auf 27,50 EUR), Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 22,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,16 Prozent auf 24,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Andritz (-3,17 Prozent auf 65,75 EUR), Vienna Insurance (-3,14 Prozent auf 61,70 EUR), PORR (-2,85 Prozent auf 37,45 EUR), DO (-2,38 Prozent auf 180,60 EUR) und Österreichische Post (-2,23 Prozent auf 32,95 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 103 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 37,573 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten