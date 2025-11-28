EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|ATX im Fokus
|
28.11.2025 09:29:11
Zurückhaltung in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Freitag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,06 Prozent schwächer bei 4 980,28 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 146,625 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,021 Prozent auf 4 982,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 983,27 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 4 971,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 983,81 Einheiten.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 3,84 Prozent zu. Der ATX wurde vor einem Monat, am 28.10.2025, mit 4 682,31 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der ATX 4 652,04 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, wies der ATX einen Stand von 3 528,55 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 36,19 Prozent zu Buche. Bei 5 001,68 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CPI Europe (+ 1,96 Prozent auf 16,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,91 Prozent auf 24,50 EUR), Wienerberger (+ 0,54 Prozent auf 29,88 EUR), Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 30,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,37 Prozent auf 26,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen EVN (-0,94 Prozent auf 26,25 EUR), voestalpine (-0,71 Prozent auf 36,48 EUR), UNIQA Insurance (-0,66 Prozent auf 15,00 EUR), AT S (AT&S) (-0,31 Prozent auf 32,10 EUR) und STRABAG SE (-0,26 Prozent auf 76,50 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 22 230 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,078 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
2025 verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
