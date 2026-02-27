OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX im Fokus
|
27.02.2026 09:29:15
Zurückhaltung in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Freitag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,26 Prozent schwächer bei 5 748,73 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,690 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 5 765,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 716,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 770,07 Einheiten.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,992 Prozent zurück. Der ATX wurde vor einem Monat, am 27.01.2026, mit 5 619,76 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der ATX 4 983,27 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der ATX einen Stand von 4 211,03 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,42 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 0,97 Prozent auf 52,00 EUR), Wienerberger (+ 0,44 Prozent auf 27,66 EUR), STRABAG SE (+ 0,32 Prozent auf 95,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,29 Prozent auf 34,90 EUR) und PORR (+ 0,25 Prozent auf 39,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen CPI Europe (-1,05 Prozent auf 16,00 EUR), Erste Group Bank (-0,97 Prozent auf 102,60 EUR), Raiffeisen (-0,93 Prozent auf 42,42 EUR), UNIQA Insurance (-0,60 Prozent auf 16,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,41 Prozent auf 36,60 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 41 925 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
2026 verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisen
|
27.02.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Verluste in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: ATX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raiffeisen-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
26.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich leichter (finanzen.at)