Zurückhaltung in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Der ATX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Freitag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,26 Prozent schwächer bei 5 748,73 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,690 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 5 765,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 716,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 770,07 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,992 Prozent zurück. Der ATX wurde vor einem Monat, am 27.01.2026, mit 5 619,76 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der ATX 4 983,27 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der ATX einen Stand von 4 211,03 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,42 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 0,97 Prozent auf 52,00 EUR), Wienerberger (+ 0,44 Prozent auf 27,66 EUR), STRABAG SE (+ 0,32 Prozent auf 95,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,29 Prozent auf 34,90 EUR) und PORR (+ 0,25 Prozent auf 39,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen CPI Europe (-1,05 Prozent auf 16,00 EUR), Erste Group Bank (-0,97 Prozent auf 102,60 EUR), Raiffeisen (-0,93 Prozent auf 42,42 EUR), UNIQA Insurance (-0,60 Prozent auf 16,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,41 Prozent auf 36,60 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 41 925 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

2026 verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

