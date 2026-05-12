AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX-Marktbericht
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12.05.2026 15:58:56
Zurückhaltung in Wien: ATX leichter
Am Dienstag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,93 Prozent leichter bei 5 881,01 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 166,914 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 5 936,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 936,48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 857,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 937,09 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bewegte sich der ATX bei 5 813,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, lag der ATX bei 5 704,88 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 12.05.2025, einen Stand von 4 398,37 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,89 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 018,30 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.
ATX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit STRABAG SE (+ 1,53 Prozent auf 93,20 EUR), OMV (+ 1,08 Prozent auf 60,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,29 Prozent auf 34,45 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 23,95 EUR) und Verbund (-0,25 Prozent auf 59,95 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Wienerberger (-3,67 Prozent auf 24,18 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 99,50 EUR), Palfinger (-2,93 Prozent auf 34,80 EUR), Erste Group Bank (-2,40 Prozent auf 97,60 EUR) und voestalpine (-1,81 Prozent auf 44,60 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 208 367 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,394 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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