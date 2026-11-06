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06.11.2026 15:58:55
Zurückhaltung in Wien: ATX liegt nachmittags im Minus
Am Freitag verliert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,80 Prozent auf 6 459,18 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 188,392 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,076 Prozent auf 6 506,47 Punkte an der Kurstafel, nach 6 511,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 532,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 416,85 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 0,617 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der ATX mit 6 792,23 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 744,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 767,33 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 0,68 Prozent auf 163,70 EUR), Erste Group Bank (+ 0,40 Prozent auf 112,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,36 Prozent auf 110,60 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 30,65 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 214,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Verbund (-3,65 Prozent auf 72,60 EUR), voestalpine (-2,79 Prozent auf 40,42 EUR), Lenzing (-2,60 Prozent auf 11,98 EUR), OMV (-2,54 Prozent auf 70,90 EUR) und Wienerberger (-2,42 Prozent auf 17,34 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 315 432 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|105,80
|-3,99%
|BAWAG
|162,70
|0,06%
|DO & CO
|218,50
|2,10%
|Erste Group Bank AG
|111,50
|-0,80%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,85
|0,65%
|Lenzing AG
|11,74
|-4,55%
|OMV AG
|71,75
|-1,37%
|Österreichische Post AG
|32,10
|-0,31%
|Verbund AG
|72,70
|-3,52%
|voestalpine AG
|40,14
|-3,46%
|Wienerberger AG
|17,34
|-2,42%
Indizes in diesem Artikel
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