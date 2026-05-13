Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|ATX aktuell
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13.05.2026 15:59:00
Zurückhaltung in Wien: ATX mit Abgaben
Um 15:40 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,23 Prozent auf 5 835,72 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 168,519 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 848,89 Zählern und damit 0,002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 848,98 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 815,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 921,42 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,867 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der ATX mit 5 797,75 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5 622,58 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 397,75 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,04 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,80 Prozent auf 101,00 EUR), Lenzing (+ 1,27 Prozent auf 23,95 EUR), OMV (+ 0,74 Prozent auf 61,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,74 Prozent auf 34,25 EUR) und Verbund (+ 0,58 Prozent auf 60,45 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Wienerberger (-5,78 Prozent auf 22,50 EUR), PORR (-2,58 Prozent auf 37,75 EUR), Österreichische Post (-0,97 Prozent auf 30,75 EUR), EVN (-0,69 Prozent auf 28,65 EUR) und Andritz (-0,68 Prozent auf 72,70 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 808 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 38,841 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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