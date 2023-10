Zurückhaltung in Wien: ATX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Der ATX notierte am Montag im Minus.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,27 Prozent leichter bei 3 128,03 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 108,547 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,062 Prozent höher bei 3 170,08 Punkten in den Montagshandel, nach 3 168,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 191,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 118,64 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 3 170,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, stand der ATX bei 3 154,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, einen Stand von 2 691,95 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 1,00 Prozent zurück. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 016,51 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit DO (+ 0,77 Prozent auf 104,60 EUR), Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,20 EUR), Telekom Austria (+ 0,15 Prozent auf 6,61 EUR), CA Immobilien (-0,16 Prozent auf 31,35 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,31 Prozent auf 127,40 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,23 Prozent auf 54,00 EUR), OMV (-3,13 Prozent auf 43,90 EUR), Vienna Insurance (-3,03 Prozent auf 25,60 EUR), Lenzing (-2,57 Prozent auf 37,85 EUR) und Raiffeisen (-2,53 Prozent auf 13,46 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 640 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,768 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,10 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

