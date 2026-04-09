Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Kursverlauf 09.04.2026 12:26:56

Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Mit dem ATX geht es derzeit abwärts.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,96 Prozent leichter bei 5 610,75 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 158,966 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,007 Prozent schwächer bei 5 664,70 Punkten, nach 5 665,08 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 599,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 665,58 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 2,82 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 308,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der ATX 5 403,24 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der ATX mit 3 602,14 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,84 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Andritz (+ 3,92 Prozent auf 66,30 EUR), Verbund (+ 1,31 Prozent auf 65,85 EUR), Österreichische Post (+ 0,85) Prozent auf 35,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,69 Prozent auf 36,65 EUR) und EVN (+ 0,35 Prozent auf 28,95 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Lenzing (-2,92 Prozent auf 23,30 EUR), DO (-2,82 Prozent auf 186,40 EUR), voestalpine (-2,50 Prozent auf 41,42 EUR), Raiffeisen (-2,18 Prozent auf 39,46 EUR) und AT S (AT&S) (-1,88 Prozent auf 62,50 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 165 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 36,627 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,87 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenzing AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Lenzing AG

mehr Analysen
02.04.26 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
01.04.26 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
17.02.26 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 66,80 0,60% Andritz AG
AT & S (AT&S) 63,60 -0,63% AT & S (AT&S)
DO & CO 182,60 -0,44% DO & CO
Erste Group Bank AG 100,00 0,96% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,05 0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 23,65 -1,05% Lenzing AG
OMV AG 59,75 -1,32% OMV AG
Österreichische Post AG 36,10 -0,14% Österreichische Post AG
Raiffeisen 40,08 0,25% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 36,35 0,14% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 66,30 0,23% Verbund AG
voestalpine AG 41,70 -0,52% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 659,98 0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX kaum verändert -- DAX fester -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert vor dem Wochenende seitwärts. Der deutsche Leitindex zeigt freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen