Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX-Kursverlauf
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09.04.2026 12:26:56
Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer
Am Donnerstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,96 Prozent leichter bei 5 610,75 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 158,966 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,007 Prozent schwächer bei 5 664,70 Punkten, nach 5 665,08 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 599,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 665,58 Punkten lag.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 2,82 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 308,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der ATX 5 403,24 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der ATX mit 3 602,14 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,84 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Andritz (+ 3,92 Prozent auf 66,30 EUR), Verbund (+ 1,31 Prozent auf 65,85 EUR), Österreichische Post (+ 0,85) Prozent auf 35,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,69 Prozent auf 36,65 EUR) und EVN (+ 0,35 Prozent auf 28,95 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Lenzing (-2,92 Prozent auf 23,30 EUR), DO (-2,82 Prozent auf 186,40 EUR), voestalpine (-2,50 Prozent auf 41,42 EUR), Raiffeisen (-2,18 Prozent auf 39,46 EUR) und AT S (AT&S) (-1,88 Prozent auf 62,50 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 165 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 36,627 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,87 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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