Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer

Am Mittwoch tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,04 Prozent schwächer bei 6 397,01 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 176,993 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 6 465,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 464,20 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 386,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 465,49 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,173 Prozent zurück. Der ATX wurde vor einem Monat, am 01.06.2026, mit 6 075,32 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der ATX 5 477,32 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4 393,01 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 19,53 Prozent zu Buche. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 2,41 Prozent auf 23,35 EUR), Österreichische Post (+ 1,29 Prozent auf 31,40 EUR), DO (+ 0,92 Prozent auf 219,00 EUR), Lenzing (+ 0,82 Prozent auf 24,45 EUR) und PORR (+ 0,34 Prozent auf 44,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-5,40 Prozent auf 199,60 EUR), Andritz (-2,25 Prozent auf 73,90 EUR), Raiffeisen (-1,61 Prozent auf 54,95 EUR), Erste Group Bank (-1,54 Prozent auf 115,30 EUR) und Verbund (-1,17 Prozent auf 54,95 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 175 339 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,628 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at