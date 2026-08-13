Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX-Performance im Blick
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13.08.2026 15:58:51
Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich schwächer
Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,06 Prozent tiefer bei 6 706,20 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 186,083 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 6 709,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6 710,19 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 6 699,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 740,86 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,797 Prozent nach oben. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 6 464,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 886,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 720,15 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 25,31 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1,25 Prozent auf 24,30 EUR), Erste Group Bank (+ 0,74 Prozent auf 122,80 EUR), DO (+ 0,72 Prozent auf 209,00 EUR), Andritz (+ 0,61 Prozent auf 81,90 EUR) und EVN (+ 0,53 Prozent auf 28,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-2,18 Prozent auf 161,60 EUR), Lenzing (-1,91 Prozent auf 23,15 EUR), Wienerberger (-1,81 Prozent auf 20,60 EUR), UNIQA Insurance (-0,65 Prozent auf 18,24 EUR) und BAWAG (-0,28 Prozent auf 180,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 150 031 Aktien gehandelt. Mit 46,731 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,06 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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