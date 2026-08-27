DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Marktbericht
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27.08.2026 09:28:46
Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Am Donnerstag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent tiefer bei 6 753,26 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 187,913 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,015 Prozent auf 6 757,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 758,44 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6 749,32 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 771,59 Zähler.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,82 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 6 354,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der ATX bei 6 095,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4 652,87 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 26,19 Prozent nach oben. Bei 6 780,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,07 Prozent auf 145,00 EUR), EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,70 EUR), Andritz (+ 0,48 Prozent auf 83,20 EUR), voestalpine (+ 0,31 Prozent auf 46,02 EUR) und DO (+ 0,24 Prozent auf 209,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen PORR (-7,01 Prozent auf 37,80 EUR), OMV (-0,96 Prozent auf 67,05 EUR), STRABAG SE (-0,91 Prozent auf 87,30 EUR), Wienerberger (-0,89 Prozent auf 19,98 EUR) und Palfinger (-0,80 Prozent auf 31,00 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX sticht die PORR-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27 332 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 48,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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