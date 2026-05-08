ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|Index im Blick
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08.05.2026 12:27:14
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag in der Verlustzone
Um 12:10 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,50 Prozent auf 2 923,59 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,037 Prozent auf 2 937,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2 938,23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 937,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 910,16 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,02 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 2 806,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 2 813,77 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 08.05.2025, den Stand von 2 164,98 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,99 Prozent nach oben. Bei 2 973,28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX Prime-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 6,43 Prozent auf 2,98 EUR), UBM Development (+ 1,16 Prozent auf 17,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,90 Prozent auf 33,80 EUR), Flughafen Wien (+ 0,81 Prozent auf 50,00 EUR) und DO (+ 0,54 Prozent auf 184,60 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen CA Immobilien (-5,19 Prozent auf 25,55 EUR), ZUMTOBEL (-2,90 Prozent auf 3,68 EUR), Wienerberger (-2,08 Prozent auf 25,44 EUR), Rosenbauer (-2,00 Prozent auf 58,80 EUR) und Polytec (-1,84 Prozent auf 4,27 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 85 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,374 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Die Warimpex-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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