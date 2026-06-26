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Kursverlauf 26.06.2026 17:58:55

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Der ATX Prime bewegte sich am Freitagabend auf rotem Terrain.

Letztendlich notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,28 Prozent leichter bei 3 152,29 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,143 Prozent leichter bei 3 188,55 Punkten, nach 3 193,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 133,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 188,55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,87 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 3 013,78 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 26.03.2026, mit 2 663,91 Punkten bewertet. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 2 189,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 18,59 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit CPI Europe (+ 1,70 Prozent auf 15,54 EUR), CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 23,60 EUR), Verbund (+ 0,81 Prozent auf 55,90 EUR), AMAG (+ 0,75 Prozent auf 27,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 31,85 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-5,30 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-4,96 Prozent auf 2,30 EUR), Frequentis (-4,09 Prozent auf 63,30 EUR), Telekom Austria (-3,55 Prozent auf 9,78 EUR) und AT S (AT&S) (-3,40 Prozent auf 193,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 320 168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,69 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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