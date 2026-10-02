Zurückhaltung in Wien: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 3 277,93 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 3 280,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 279,13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 259,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 311,10 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 3,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 320,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 193,76 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 2 353,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 23,32 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,43 Prozent auf 217,00 EUR), DO (+ 3,21 Prozent auf 193,20 EUR), Polytec (+ 2,41 Prozent auf 5,94 EUR), Vienna Insurance (+ 2,02 Prozent auf 65,80 EUR) und Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 16,86 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Lenzing (-28,62 Prozent auf 13,92 EUR), Wolford (-11,50 Prozent auf 2,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,54 Prozent auf 28,75 EUR), Erste Group Bank (-2,16 Prozent auf 113,10 EUR) und CA Immobilien (-1,62 Prozent auf 21,25 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 597 414 Aktien gehandelt. Mit 47,041 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,36 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at