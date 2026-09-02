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Kursentwicklung 02.09.2026 17:58:40

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsende zurück

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsende zurück

Der ATX Prime gönnte sich schlussendlich eine Verschnaufpause.

Der ATX Prime schloss am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 3 320,13 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent schwächer bei 3 321,44 Punkten in den Handel, nach 3 321,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 338,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 300,10 Punkten erreichte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,466 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 181,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 034,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 290,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 24,90 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 363,45 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 4,65 Prozent auf 4,50 EUR), Semperit (+ 2,37 Prozent auf 17,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,30) Prozent auf 151,00 EUR), AMAG (+ 2,22 Prozent auf 27,60 EUR) und Polytec (+ 1,81 Prozent auf 5,06 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-3,58 Prozent auf 18,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,19 Prozent auf 30,30 EUR), Addiko Bank (-2,70 Prozent auf 25,20 EUR), Wolford (-2,46 Prozent auf 2,38 EUR) und Palfinger (-1,75 Prozent auf 30,85 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 501 807 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Semperit AG Holding 17,70 2,31% Semperit AG Holding
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