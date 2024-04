Zurückhaltung in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsstart nach

Das macht das Börsenbarometer in Wien am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,40 Prozent leichter bei 1 790,67 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 1 798,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 797,92 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 788,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 799,91 Einheiten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,145 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 700,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, notierte der ATX Prime bei 1 720,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der ATX Prime bei 1 612,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 4,47 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 0,89 Prozent auf 27,26 EUR), Semperit (+ 0,83 Prozent auf 12,20 EUR), Andritz (+ 0,69 Prozent auf 58,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,61 Prozent auf 42,81 EUR) und Wienerberger (+ 0,60 Prozent auf 33,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen BAWAG (-7,83 Prozent auf 55,30 EUR), ZUMTOBEL (-0,68 Prozent auf 5,84 EUR), STRABAG SE (-0,52 Prozent auf 38,30 EUR), IMMOFINANZ (-0,43 Prozent auf 23,15 EUR) und Raiffeisen (-0,38 Prozent auf 18,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die BAWAG-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 832 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 23,798 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at