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WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Index im Fokus 24.06.2026 17:58:55

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

Am Mittwoch notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,21 Prozent leichter bei 3 179,50 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,013 Prozent auf 3 218,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 218,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 152,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 219,68 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1,02 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 2 958,18 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 2 617,71 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 2 189,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,61 Prozent aufwärts. Bei 3 243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Flughafen Wien (+ 4,40 Prozent auf 52,20 EUR), Polytec (+ 3,53 Prozent auf 4,40 EUR), DO (+ 1,61 Prozent auf 220,50 EUR), Wienerberger (+ 1,46 Prozent auf 23,68 EUR) und CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Frequentis (-7,04 Prozent auf 68,70 EUR), Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Vienna Insurance (-4,17 Prozent auf 64,40 EUR), ZUMTOBEL (-2,91 Prozent auf 4,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,88 Prozent auf 5,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 407 330 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,249 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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