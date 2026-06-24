Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,21 Prozent leichter bei 3 179,50 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,013 Prozent auf 3 218,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 218,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 152,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 219,68 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1,02 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 2 958,18 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 2 617,71 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 2 189,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,61 Prozent aufwärts. Bei 3 243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Flughafen Wien (+ 4,40 Prozent auf 52,20 EUR), Polytec (+ 3,53 Prozent auf 4,40 EUR), DO (+ 1,61 Prozent auf 220,50 EUR), Wienerberger (+ 1,46 Prozent auf 23,68 EUR) und CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Frequentis (-7,04 Prozent auf 68,70 EUR), Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Vienna Insurance (-4,17 Prozent auf 64,40 EUR), ZUMTOBEL (-2,91 Prozent auf 4,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,88 Prozent auf 5,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 407 330 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,249 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at