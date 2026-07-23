AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
|ATX Prime im Blick
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23.07.2026 17:58:47
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone
Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,14 Prozent tiefer bei 3 176,83 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,054 Prozent auf 3 215,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 213,58 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 154,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 215,61 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 1,28 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 3 218,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, lag der ATX Prime bei 2 877,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, notierte der ATX Prime bei 2 266,77 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,51 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 4,02 Prozent auf 75,10 EUR), Wolford (+ 4,00 Prozent auf 2,08 EUR), Raiffeisen (+ 3,66 Prozent auf 58,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 64,80 EUR) und AMAG (+ 1,12 Prozent auf 27,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-6,85 Prozent auf 78,90 EUR), AT S (AT&S) (-5,18 Prozent auf 168,40 EUR), Wienerberger (-4,23 Prozent auf 20,38 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,92 Prozent auf 31,60 EUR) und STRABAG SE (-2,54 Prozent auf 84,30 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 667 276 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,172 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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