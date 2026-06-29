Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Index-Performance
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29.06.2026 12:26:41
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime liegt am Montagmittag im Minus
Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,58 Prozent tiefer bei 3 133,85 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,028 Prozent fester bei 3 153,16 Punkten, nach 3 152,29 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 157,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 131,77 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 039,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 2 618,72 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 220,29 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 1,57 Prozent auf 18,12 EUR), Rosenbauer (+ 0,68 Prozent auf 59,60 EUR), OMV (+ 0,37 Prozent auf 54,30 EUR), BAWAG (+ 0,35 Prozent auf 171,90 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,31 Prozent auf 64,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-5,43 Prozent auf 8,70 EUR), AT S (AT&S) (-3,00 Prozent auf 187,40 EUR), Wienerberger (-2,88 Prozent auf 22,96 EUR), Warimpex (-2,80 Prozent auf 0,49 EUR) und Flughafen Wien (-2,72 Prozent auf 50,00 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 73 700 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 44,939 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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