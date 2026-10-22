Zurückhaltung in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Minus

Um 09:11 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2,15 Prozent auf 3 152,51 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,029 Prozent auf 3 220,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 221,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 221,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 152,51 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,08 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 3 388,14 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 3 213,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 311,14 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3,92 Prozent auf 3,98 EUR), UBM Development (+ 1,33 Prozent auf 15,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,70 Prozent auf 21,65 EUR), FACC (+ 0,43 Prozent auf 14,02 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,00 Prozent auf 4,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AT S (AT&S) (-7,19 Prozent auf 160,00 EUR), Raiffeisen (-3,90 Prozent auf 56,70 EUR), Erste Group Bank (-3,23 Prozent auf 108,00 EUR) und voestalpine (-3,17 Prozent auf 42,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 92 806 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at