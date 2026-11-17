Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittag.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,62 Prozent tiefer bei 3 228,61 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 3 248,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 248,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 215,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 248,99 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 3 219,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 299,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 396,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,46 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 3,86 Prozent auf 14,00 EUR), Flughafen Wien (+ 2,00 Prozent auf 51,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,89 Prozent auf 75,40 EUR), DO (+ 1,75 Prozent auf 233,00 EUR) und AMAG (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Frequentis (-4,35 Prozent auf 66,00 EUR), Rosenbauer (-3,23 Prozent auf 54,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,19 Prozent auf 3,34 EUR) und AT S (AT&S) (-3,07 Prozent auf 113,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93 731 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,021 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at