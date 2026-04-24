Zurückhaltung in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Nachmittag leichter

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,97 Prozent auf 2 849,90 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 2 878,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 877,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 837,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 880,30 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 3,29 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.03.2026, bei 2 617,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 2 740,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 024,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,21 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 953,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,86 Prozent auf 96,10 EUR), Frequentis (+ 2,65 Prozent auf 77,60 EUR), Palfinger (+ 2,46 Prozent auf 37,55 EUR), CA Immobilien (+ 1,16 Prozent auf 26,20 EUR) und Polytec (+ 0,53 Prozent auf 3,79 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-7,53 Prozent auf 2,70 EUR), PORR (-5,59 Prozent auf 38,00 EUR), Österreichische Post (-5,24 Prozent auf 33,45 EUR), BAWAG (-3,92 Prozent auf 147,00 EUR) und FACC (-3,58 Prozent auf 12,92 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 265 315 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,384 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at