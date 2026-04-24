Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schließt mit Verlusten

Am Freitag notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,01 Prozent schwächer bei 2 848,78 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 2 878,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 877,89 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 837,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 880,30 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 3,33 Prozent nach. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der ATX Prime 2 617,71 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 2 740,61 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 24.04.2025, den Stand von 2 024,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,17 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,43 Prozent auf 97,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,96 Prozent auf 86,90 EUR), CA Immobilien (+ 1,54 Prozent auf 26,30 EUR), Palfinger (+ 1,50 Prozent auf 37,20 EUR) und Verbund (+ 1,32 Prozent auf 65,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-7,53 Prozent auf 2,70 EUR), Österreichische Post (-5,95 Prozent auf 33,20 EUR), BAWAG (-5,36 Prozent auf 144,80 EUR), PORR (-4,72 Prozent auf 38,35 EUR) und FACC (-3,43 Prozent auf 12,94 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 983 446 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,384 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Die Warimpex-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at