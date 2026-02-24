Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt am Dienstagmittag

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,15 Prozent leichter bei 2 855,01 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 2 888,15 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 888,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 890,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 847,01 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 2 740,61 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 24.11.2025, einen Stand von 2 431,72 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 24.02.2025, den Stand von 2 043,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,41 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 3,61 Prozent auf 94,70 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,69 Prozent auf 18,10 EUR), EVN (+ 1,55 Prozent auf 29,55 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 59,95 EUR) und Polytec (+ 0,78 Prozent auf 3,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wienerberger (-7,73 Prozent auf 28,18 EUR), Wolford (-5,73 Prozent auf 2,96 EUR), Erste Group Bank (-2,80 Prozent auf 104,20 EUR), Frequentis (-2,45 Prozent auf 71,60 EUR) und Raiffeisen (-2,31 Prozent auf 41,38 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 353 245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 41,632 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

