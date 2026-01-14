Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt am Mittag

Der ATX Prime wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Am Mittwoch sinkt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,06 Prozent auf 2 685,11 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 686,72 Punkten in den Handel, nach 2 686,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 681,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 699,76 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 0,001 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 536,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 342,16 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 14.01.2025, einen Wert von 1 832,69 Punkten auf.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 7,59 Prozent auf 3,12 EUR), Polytec (+ 3,06 Prozent auf 3,70 EUR), DO (+ 2,15 Prozent auf 214,00 EUR), Warimpex (+ 1,98 Prozent auf 0,52 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,74 Prozent auf 93,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-6,35 Prozent auf 23,60 EUR), CA Immobilien (-2,50 Prozent auf 24,14 EUR), voestalpine (-2,25 Prozent auf 39,04 EUR), STRABAG SE (-1,69 Prozent auf 81,20 EUR) und PORR (-1,68 Prozent auf 32,15 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 71 500 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,389 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

