ATX Prime-Marktbericht 10.02.2026 15:59:27

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

ATX Prime-Handel am Dienstag.

Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,20 Prozent auf 2 851,55 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. In den Handel ging der ATX Prime 0,033 Prozent schwächer bei 2 856,35 Punkten, nach 2 857,28 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 837,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 861,63 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 2 685,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der ATX Prime 2 403,39 Punkte auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 1 955,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,28 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 861,63 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 8,96 Prozent auf 4,08 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,15 Prozent auf 101,60 EUR), Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 30,42 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,71 Prozent auf 17,80 EUR) und AMAG (+ 1,54 Prozent auf 26,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Polytec (-7,86 Prozent auf 3,75 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Palfinger (-3,13 Prozent auf 38,75 EUR), UNIQA Insurance (-3,10 Prozent auf 15,64 EUR) und Vienna Insurance (-2,93 Prozent auf 66,20 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 239 174 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,554 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Mit 8,17 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

