Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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01.10.2026 15:58:54
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Verluste
Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 1,75 Prozent auf 3 303,94 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,081 Prozent schwächer bei 3 360,10 Punkten in den Handel, nach 3 362,81 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 360,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 284,83 Zählern.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,87 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 3 321,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 142,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 349,05 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,29 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 2,46 Prozent auf 5,84 EUR), DO (+ 0,85 Prozent auf 189,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,50 Prozent auf 201,50 EUR), Rosenbauer (+ 0,31 Prozent auf 64,40 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,24 Prozent auf 4,17 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Lenzing (-6,44 Prozent auf 19,46 EUR), UBM Development (-4,14 Prozent auf 16,20 EUR), Raiffeisen (-3,78 Prozent auf 59,75 EUR), Erste Group Bank (-3,55 Prozent auf 116,80 EUR) und voestalpine (-3,41 Prozent auf 43,68 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 300 155 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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