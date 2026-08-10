UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Marktbericht
|
10.08.2026 17:58:46
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge
Am Montag beendete der ATX Prime den Handel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 3 276,95 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 3 277,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 277,74 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 287,51 Punkte, das Tagestief hingegen 3 266,69 Zähler.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 189,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2 910,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 358,81 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,28 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 4,78 Prozent auf 4,82 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,20 Prozent auf 148,20 EUR), OMV (+ 2,47 Prozent auf 64,35 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,00 Prozent auf 18,36 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 28,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-12,96 Prozent auf 4,70 EUR), ZUMTOBEL (-4,46 Prozent auf 3,86 EUR), Wolford (-4,00 Prozent auf 2,40 EUR), Polytec (-2,69 Prozent auf 4,71 EUR) und Wienerberger (-2,02 Prozent auf 21,30 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 361 450 Aktien gehandelt. Mit 46,614 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UNIQA Insurance AG
|
10.08.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
10.08.26
|Optimismus in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
10.08.26
|Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX am Montagmittag (finanzen.at)
|
10.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
10.08.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
10.08.26
|ATX-Handel aktuell: ATX beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu UNIQA Insurance AG
|01.06.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|01.06.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|01.06.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|20.07.21
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|30.07.20
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|15.06.20
|UNIQA Insurance Hold
|Commerzbank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|148,20
|3,20%
|Erste Group Bank AG
|121,00
|0,83%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,82
|4,78%
|Marinomed Biotech AG
|4,70
|-12,96%
|OMV AG
|64,35
|2,47%
|Polytec
|4,71
|-2,69%
|Schoeller-Bleckmann
|28,95
|1,94%
|UNIQA Insurance AG
|18,36
|2,00%
|Wienerberger AG
|21,30
|-2,02%
|Wolford AG
|2,40
|-4,00%
|ZUMTOBEL AG
|3,86
|-4,46%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 276,95
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.