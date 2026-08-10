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Marktbericht 10.08.2026 17:58:46

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge

Kaum verändert zeigte sich der ATX Prime am Montagabend.

Am Montag beendete der ATX Prime den Handel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 3 276,95 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 3 277,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 277,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 287,51 Punkte, das Tagestief hingegen 3 266,69 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 189,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2 910,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 358,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,28 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 4,78 Prozent auf 4,82 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,20 Prozent auf 148,20 EUR), OMV (+ 2,47 Prozent auf 64,35 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,00 Prozent auf 18,36 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 28,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-12,96 Prozent auf 4,70 EUR), ZUMTOBEL (-4,46 Prozent auf 3,86 EUR), Wolford (-4,00 Prozent auf 2,40 EUR), Polytec (-2,69 Prozent auf 4,71 EUR) und Wienerberger (-2,02 Prozent auf 21,30 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 361 450 Aktien gehandelt. Mit 46,614 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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OMV AG 64,35 2,47% OMV AG
Polytec 4,71 -2,69% Polytec
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UNIQA Insurance AG 18,36 2,00% UNIQA Insurance AG
Wienerberger AG 21,30 -2,02% Wienerberger AG
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ATX Prime 3 276,95 -0,02%

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