Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Abschläge

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 2,88 Prozent auf 2 608,67 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,120 Prozent auf 2 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 686,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 689,34 Punkte, das Tagestief hingegen 2 591,94 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 857,28 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 2 546,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der ATX Prime mit 2 157,42 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,86 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 591,94 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 1,47 Prozent auf 65,55 EUR), OMV (+ 0,09 Prozent auf 57,50 EUR), Flughafen Wien (+ 0,00 Prozent auf 52,00 EUR), Polytec (+ 0,00 Prozent auf 3,70 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,00 Prozent auf 14,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-34,21 Prozent auf 2,00 EUR), Addiko Bank (-6,79 Prozent auf 24,70 EUR), voestalpine (-6,23 Prozent auf 39,76 EUR), Warimpex (-5,54 Prozent auf 0,46 EUR) und FACC (-5,40 Prozent auf 13,32 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 235 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,894 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

