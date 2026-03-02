Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 02.03.2026 09:57:41

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

ATX Prime-Handel am Morgen.

Um 09:35 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,33 Prozent leichter bei 2 773,93 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,058 Prozent schwächer bei 2 838,54 Punkten in den Handel, nach 2 840,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 839,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 741,54 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Wert von 2 805,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der ATX Prime bei 2 520,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 072,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,36 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 3,90 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 3,65 Prozent auf 56,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,41 Prozent auf 36,05 EUR), Addiko Bank (+ 0,38 Prozent auf 26,50 EUR) und Frequentis (+ 0,27 Prozent auf 75,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil DO (-11,00 Prozent auf 191,80 EUR), FACC (-9,71 Prozent auf 14,14 EUR), Polytec (-6,05 Prozent auf 3,57 EUR), Raiffeisen (-4,40 Prozent auf 40,40 EUR) und AMAG (-4,33 Prozent auf 28,70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 323 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,107 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

2026 weist die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Andritz AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Andritz AG

mehr Analysen
09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,50 0,38% Addiko Bank
AMAG 29,00 -3,33% AMAG
Andritz AG 71,85 -2,31% Andritz AG
DO & CO 188,00 -12,76% DO & CO
Erste Group Bank AG 98,65 -2,04% Erste Group Bank AG
FACC AG 14,30 -8,68% FACC AG
Frequentis 75,20 0,00% Frequentis
OMV AG 55,65 1,55% OMV AG
Polytec 3,70 -2,63% Polytec
Raiffeisen 40,00 -5,35% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 35,65 0,28% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 62,05 2,90% Verbund AG
voestalpine AG 46,68 -3,83% voestalpine AG
Warimpex 0,48 0,00% Warimpex

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 780,84 -2,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen