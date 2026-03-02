Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Um 09:35 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,33 Prozent leichter bei 2 773,93 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,058 Prozent schwächer bei 2 838,54 Punkten in den Handel, nach 2 840,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 839,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 741,54 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Wert von 2 805,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der ATX Prime bei 2 520,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 072,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,36 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 3,90 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 3,65 Prozent auf 56,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,41 Prozent auf 36,05 EUR), Addiko Bank (+ 0,38 Prozent auf 26,50 EUR) und Frequentis (+ 0,27 Prozent auf 75,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil DO (-11,00 Prozent auf 191,80 EUR), FACC (-9,71 Prozent auf 14,14 EUR), Polytec (-6,05 Prozent auf 3,57 EUR), Raiffeisen (-4,40 Prozent auf 40,40 EUR) und AMAG (-4,33 Prozent auf 28,70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 323 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,107 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

2026 weist die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

