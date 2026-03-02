Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
02.03.2026 09:57:41
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste
Um 09:35 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,33 Prozent leichter bei 2 773,93 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,058 Prozent schwächer bei 2 838,54 Punkten in den Handel, nach 2 840,18 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 839,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 741,54 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Wert von 2 805,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der ATX Prime bei 2 520,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 072,14 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,36 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 3,90 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 3,65 Prozent auf 56,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,41 Prozent auf 36,05 EUR), Addiko Bank (+ 0,38 Prozent auf 26,50 EUR) und Frequentis (+ 0,27 Prozent auf 75,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil DO (-11,00 Prozent auf 191,80 EUR), FACC (-9,71 Prozent auf 14,14 EUR), Polytec (-6,05 Prozent auf 3,57 EUR), Raiffeisen (-4,40 Prozent auf 40,40 EUR) und AMAG (-4,33 Prozent auf 28,70 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 323 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,107 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
2026 weist die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Analysen zu Andritz AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,50
|0,38%
|AMAG
|29,00
|-3,33%
|Andritz AG
|71,85
|-2,31%
|DO & CO
|188,00
|-12,76%
|Erste Group Bank AG
|98,65
|-2,04%
|FACC AG
|14,30
|-8,68%
|Frequentis
|75,20
|0,00%
|OMV AG
|55,65
|1,55%
|Polytec
|3,70
|-2,63%
|Raiffeisen
|40,00
|-5,35%
|Schoeller-Bleckmann
|35,65
|0,28%
|Verbund AG
|62,05
|2,90%
|voestalpine AG
|46,68
|-3,83%
|Warimpex
|0,48
|0,00%
|ATX Prime
|2 780,84
|-2,09%
Börse aktuell - Live Ticker: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.