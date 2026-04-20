CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|ATX Prime-Entwicklung
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20.04.2026 09:29:16
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben
Am Montag verliert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,20 Prozent auf 2 911,81 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent tiefer bei 2 946,81 Punkten in den Montagshandel, nach 2 947,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 946,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 911,43 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 581,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 665,33 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1 974,73 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,54 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 2,37 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 1,23 Prozent auf 57,40 EUR), EVN (+ 0,90 Prozent auf 28,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,54 Prozent auf 3,70 EUR) und CA Immobilien (+ 0,19 Prozent auf 26,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), FACC (-5,29 Prozent auf 13,96 EUR), Raiffeisen (-2,83 Prozent auf 45,38 EUR), Frequentis (-2,65 Prozent auf 77,00 EUR) und voestalpine (-2,30 Prozent auf 42,50 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 49 941 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 42,181 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Die Warimpex-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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