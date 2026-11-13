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Index-Performance 13.11.2026 17:58:32

Zurückhaltung in Wien: ATX sackt zum Handelsende ab

Zurückhaltung in Wien: ATX sackt zum Handelsende ab

Der ATX bewegte sich am Freitagabend auf rotem Terrain.

Am Freitag verbuchte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,46 Prozent auf 6 654,83 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 196,050 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,041 Prozent auf 6 683,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 685,89 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 718,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 649,88 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,42 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der ATX noch bei 6 627,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 728,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 901,81 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 24,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,82 Prozent auf 76,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,31 Prozent auf 123,40 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 73,35 EUR), Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 32,10 EUR) und Wienerberger (+ 0,43 Prozent auf 16,45 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-3,28 Prozent auf 36,56 EUR), Andritz (-1,65 Prozent auf 83,40 EUR), DO (-1,50 Prozent auf 230,50 EUR), Palfinger (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR) und BAWAG (-0,76 Prozent auf 170,50 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 646 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,837 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,15 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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