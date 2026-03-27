Zurückhaltung in Wien: ATX schwächelt zum Handelsstart

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:13 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,29 Prozent leichter bei 5 351,45 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 157,204 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,008 Prozent fester bei 5 367,31 Punkten, nach 5 366,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 343,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 377,48 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 3,24 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, lag der ATX noch bei 5 701,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der ATX mit 5 247,21 Punkten berechnet. Der ATX lag vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 4 264,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,006 Prozent zurück. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 0,70 Prozent auf 128,90 EUR), Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 34,15 EUR), Verbund (+ 0,31 Prozent auf 65,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,28 Prozent auf 35,40 EUR) und Raiffeisen (-0,05 Prozent auf 37,42 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen CA Immobilien (-2,77 Prozent auf 22,48 EUR), PORR (-2,32 Prozent auf 33,75 EUR), Lenzing (-1,84 Prozent auf 24,00 EUR), STRABAG SE (-1,29 Prozent auf 84,10 EUR) und AT S (AT&S) (-0,95 Prozent auf 52,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 24 914 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 36,335 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at