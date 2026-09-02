Zurückhaltung in Wien: ATX schwächer

Am Mittwoch fällt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 6 756,39 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 190,258 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6 758,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6 758,19 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 793,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 713,95 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,442 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 457,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 140,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4 592,65 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 26,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 845,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell UNIQA Insurance (+ 1,58 Prozent auf 17,98 EUR), CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 23,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,95 Prozent auf 149,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,75 Prozent auf 94,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,70 Prozent auf 71,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,51 Prozent auf 30,20 EUR), EVN (-2,05 Prozent auf 28,65 EUR), Wienerberger (-1,82 Prozent auf 18,90 EUR), Verbund (-1,50 Prozent auf 59,05 EUR) und Palfinger (-1,11 Prozent auf 31,05 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 178 422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,119 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,78 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at