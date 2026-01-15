Österreichische Post Aktie
15.01.2026 12:27:04
Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer
Am Donnerstag notiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,38 Prozent leichter bei 5 410,89 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 158,184 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent stärker bei 5 432,04 Punkten, nach 5 431,40 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 445,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 410,89 Punkten.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,139 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 5 171,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 675,42 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 15.01.2025, mit 3 726,90 Punkten bewertet.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,11 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 449,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 343,46 Zählern verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,99 Prozent auf 33,30 EUR), CA Immobilien (+ 1,56 Prozent auf 24,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,44 Prozent auf 35,20 EUR), Vienna Insurance (+ 1,40 Prozent auf 65,00 EUR) und Verbund (+ 1,03 Prozent auf 63,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen OMV (-2,05 Prozent auf 48,66 EUR), Wienerberger (-1,41 Prozent auf 29,30 EUR), Erste Group Bank (-1,05 Prozent auf 103,20 EUR), Raiffeisen (-0,97 Prozent auf 36,80 EUR) und Andritz (-0,91 Prozent auf 70,70 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 355 339 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
