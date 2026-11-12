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12.11.2026 15:58:51
Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Nachmittag leichter
Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0,47 Prozent auf 6 707,33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 193,234 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 6 737,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 738,85 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6 765,46 Punkte, das Tagestief hingegen 6 689,44 Zähler.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 4,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, betrug der ATX-Kurs 6 609,76 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 710,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, stand der ATX bei 4 931,68 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,33 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,18 Prozent auf 75,00 EUR), DO (+ 1,56 Prozent auf 228,50 EUR), Verbund (+ 0,89) Prozent auf 73,70 EUR), PORR (+ 0,60 Prozent auf 33,45 EUR) und voestalpine (+ 0,57 Prozent auf 38,60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Wienerberger (-2,73 Prozent auf 16,73 EUR), STRABAG SE (-2,18 Prozent auf 107,80 EUR), Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 63,00 EUR), Palfinger (-0,88 Prozent auf 28,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,85 Prozent auf 117,00 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 441 067 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,721 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie weist mit 7,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6,75 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|DO & CO
|230,50
|-1,50%
|Erste Group Bank AG
|115,90
|-0,52%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|76,60
|2,82%
|OMV AG
|73,35
|0,69%
|Österreichische Post AG
|32,10
|0,47%
|Palfinger AG
|27,50
|-1,43%
|PORR AG
|33,00
|0,00%
|Raiffeisen
|62,60
|-0,71%
|STRABAG SE
|106,60
|-0,56%
|Verbund AG
|73,70
|0,34%
|voestalpine AG
|36,56
|-3,28%
|Wienerberger AG
|16,45
|0,43%
Indizes in diesem Artikel
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