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ATX im Fokus 12.11.2026 15:58:51

Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Nachmittag leichter

Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Nachmittag leichter

Der ATX sinkt am Donnerstagnachmittag.

Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0,47 Prozent auf 6 707,33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 193,234 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 6 737,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 738,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 765,46 Punkte, das Tagestief hingegen 6 689,44 Zähler.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 4,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, betrug der ATX-Kurs 6 609,76 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 710,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, stand der ATX bei 4 931,68 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,33 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,18 Prozent auf 75,00 EUR), DO (+ 1,56 Prozent auf 228,50 EUR), Verbund (+ 0,89) Prozent auf 73,70 EUR), PORR (+ 0,60 Prozent auf 33,45 EUR) und voestalpine (+ 0,57 Prozent auf 38,60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Wienerberger (-2,73 Prozent auf 16,73 EUR), STRABAG SE (-2,18 Prozent auf 107,80 EUR), Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 63,00 EUR), Palfinger (-0,88 Prozent auf 28,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,85 Prozent auf 117,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 441 067 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,721 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6,75 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Erste Group Bank AG 115,90 -0,52% Erste Group Bank AG
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Palfinger AG 27,50 -1,43% Palfinger AG
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Raiffeisen 62,60 -0,71% Raiffeisen
STRABAG SE 106,60 -0,56% STRABAG SE
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