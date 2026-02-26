DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Marktbericht
|
26.02.2026 12:26:36
Zurückhaltung in Wien: Das macht der ATX am Donnerstagmittag
Am Donnerstag geht es im ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,82 Prozent auf 5 718,95 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 164,925 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 766,12 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 766,12 Punkte).
Der ATX verzeichnete bei 5 772,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 710,72 Einheiten.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,51 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 26.01.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 525,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der ATX noch bei 5 000,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, betrug der ATX-Kurs 4 229,96 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit STRABAG SE (+ 0,64 Prozent auf 94,80 EUR), CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 25,94 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 55,10 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,30 EUR) und DO (-0,23 Prozent auf 218,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,54 Prozent auf 36,40 EUR), Verbund (-2,09 Prozent auf 58,50 EUR), Erste Group Bank (-1,91 Prozent auf 102,90 EUR), Wienerberger (-1,36 Prozent auf 27,58 EUR) und Vienna Insurance (-1,21 Prozent auf 65,50 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 96 327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 40,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,25 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DO & CO
|
17:58
|Schwacher Handel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12:27
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: ATX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in Wien: Das macht der ATX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: ATX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
25.02.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX am Nachmittag stärker (finanzen.at)