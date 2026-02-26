Zurückhaltung in Wien: Das macht der ATX am Donnerstagmittag

Am Donnerstag geht es im ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,82 Prozent auf 5 718,95 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 164,925 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 766,12 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 766,12 Punkte).

Der ATX verzeichnete bei 5 772,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 710,72 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,51 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 26.01.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 525,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der ATX noch bei 5 000,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, betrug der ATX-Kurs 4 229,96 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit STRABAG SE (+ 0,64 Prozent auf 94,80 EUR), CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 25,94 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 55,10 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,30 EUR) und DO (-0,23 Prozent auf 218,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,54 Prozent auf 36,40 EUR), Verbund (-2,09 Prozent auf 58,50 EUR), Erste Group Bank (-1,91 Prozent auf 102,90 EUR), Wienerberger (-1,36 Prozent auf 27,58 EUR) und Vienna Insurance (-1,21 Prozent auf 65,50 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 96 327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 40,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,25 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at