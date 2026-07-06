Zurückhaltung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell

Um 15:41 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,49 Prozent auf 3 212,09 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3 227,82 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 227,82 Punkte).

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 195,19 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 231,45 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 004,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 2 706,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, mit 2 203,36 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,84 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 2,55 Prozent auf 64,30 EUR), FACC (+ 2,00 Prozent auf 19,42 EUR), Palfinger (+ 1,22 Prozent auf 33,20 EUR), UBM Development (+ 1,16 Prozent auf 17,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,11 Prozent auf 18,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Addiko Bank (-5,78 Prozent auf 26,10 EUR), AT S (AT&S) (-4,20 Prozent auf 194,00 EUR), Rosenbauer (-3,32 Prozent auf 58,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,17 Prozent auf 4,97 EUR) und Andritz (-2,13 Prozent auf 73,40 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 90 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,94 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at