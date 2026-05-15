OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Kursentwicklung
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15.05.2026 12:27:06
Zurückhaltung in Wien: So performt der ATX am Freitagmittag
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,84 Prozent tiefer bei 5 871,82 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 167,400 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 5 921,94 Punkten, nach 5 921,80 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 5 856,68 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 923,75 Zähler.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,253 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der ATX mit 5 882,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 5 622,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 406,32 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,72 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 018,30 Punkte. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 0,97 Prozent auf 62,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,29 Prozent auf 34,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,23 Prozent auf 17,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,10 Prozent auf 97,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 25,45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-3,62 Prozent auf 101,20 EUR), voestalpine (-2,81 Prozent auf 44,90 EUR), Wienerberger (-2,25 Prozent auf 22,60 EUR), Raiffeisen (-2,12 Prozent auf 46,26 EUR) und Palfinger (-1,82 Prozent auf 35,10 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 141 426 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37,656 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Die Raiffeisen-Aktie hat mit 7,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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